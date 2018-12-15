В РПЦ отреагировали на попытку собрать бюджетников на «объединительный собор» раскольников в Киеве

Киев, 15 декабря. Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал попытку киевских властей свезти бюджетников на «объединительный собор» «трагифарсом». Об этом Легойда написал в своем Telegram-канале.

«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». <…> Трагифарс!» — отмечает представитель РПЦ МП.

По словам Легойды, привезенные люди даже не понимают, что происходит на Софийской площади, и выступают за митрополита Онуфрия, который не появится на «объединительном соборе».

В субботу в Софийском соборе в украинской столице проходит «объединительный собор» раскольнических структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Порошенко заявил, что намерен получить томос на автокефалию до конца декабря. Однако получить томос может лишь предстоятель «объединенной» церкви. На пост предстоятеля «единой церкви» выдвинули двух кандидатов — «митрополитов» Епифания и Михаила. В канонической Украинской православной церкви заявили, что не собираются принимать участие в «соборе» раскольников.

Синод РПЦ назвал решение Константинопольского патриархата предоставить Украине автокефалию политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ заявили о разрыве общения с Константинополем до тех пор, пока решение не будет отменено.