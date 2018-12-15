Сноуден и Ассанж раскрыли угрозы: автономный Интернет позволит РФ защитить свои информационные ресурсы

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об обеспечении автономной работы Интернета на случай, если РФ отключат от Всемирной паутины. Его разработали в связи с провокационным характером стратегии национальной кибербезопасности США.

При этом речь идет вовсе не о создании собственного Интернета, что само по себе является оксюмороном, а о замещающей инфраструктуре, которая не позволит отрезать Россию от всемирной сети в случае чрезвычайных обстоятельств.

О преимуществах независимой работы Интернета в России читайте в материале Федерального агентства новостей.

Президент США Дональд Трамп в сентябре подписал национальную доктрину о кибербезопасности, в которой декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же бездоказательно обвиняется в «совершении хакерских атак», «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков в интервью ФАН подчеркнул: в таких условиях Москве просто необходимо повысить защитные меры, чтобы обеспечить надежность работы интернет-ресурсов в стране.

«Это суперправильная инициатива, фактическое разрушение той стратегии, которую активно строят США. Рассуждая о глобальной цифровизации, многие видят в ней лишь плюсы, однако этот процесс на самом деле означает создание единого унифицированного механизма управления мировым хозяйством с единым системным администратором в Силиконовой долине.

России необходимо защитить собственные информационные ресурсы. Сейчас многие люди носят специальные гаджеты, измеряющие сердечный ритм, количество сделанных шагов. Все эти данные собираются в едином информационном центре. Представьте, если там разместить данные медицинских карт россиян и их покупок в Интернете, то с этой цифровой копией человека можно будет делать все, что вздумается. Так не должно быть, это лишение людей выбора», — разъяснил собеседник агентства.

При Роскомнадзоре будет создан Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи и координировать усилия множества операторов при любых экстраординарных ситуациях. Это позволит наладить работу телефонной, телеграфной связи и телевещания даже во время чрезвычайных ситуаций в регионе или выходе сетевого оборудования из строя.

Рассуждая о необходимости повысить эффективность национальных информационных ресурсов, Крутаков сравнил единый центр киберуправления, о котором мечтают в США, с системным администратором в компании, способным легко отключить любого пользователя по своему усмотрению.

«Сноуден и Ассанж показали угрозы единого киберпространства, раскрыв данные руководства США и Евросоюза. Они продемонстрировали, какой ущерб может нести один центр управления информационными потоками, поэтому за ними США и охотятся.

Если Интернет в РФ будет работать автономно, то повысится степень сохранности персональных данных, а случаи бесцеремонных блокировок на интернет-ресурсах сократятся. У нас была биполярная политическая модель — СССР и США. Думаю, что в Интернете должно появиться что-то похожее, своеобразный принцип двух ключей: один не может работать без второго, — резюмировал он, добавив, что автономное функционирование Сети снизит риск киберугроз.

Автономность системы будет осуществляться за счет блокировки источнику трафика на правовых основаниях. Новая система будет создана за счет государства. Автономность Интернета в России позволит избежать случаев блокировки платежных систем, поисковиков и других сайтов вместо ресурсов, работа которых в РФ должна быть ограничена.