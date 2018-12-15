Лондон, 15 декабря. Хакеры из Anonymus рассекретили новый пакет документов о работе британских спецслужб, которые открыли много интересных деталей о работе МИ-6 и расследовании так называемого «дела Скрипалей».

Anonymus представили миру новую порцию разоблачений. Из обнародованных документов стало ясно, что результат работы спецслужб зависит от того, сколько заплатили агентам.

«МИ-6 платила деньги своим же агентам, чтобы те фабриковали доказательства причастности России к организации референдума о выходе Каталонии из состава Испании, для последующих обвинений России во вмешательстве в испанские дела», — приводит один из тезисов пользователь Colonelcassad в своем «живом журнале».

Кроме того, агентам британской разведки предстояло создать иллюзию причастности России и к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Для этого английские агенты постоянно муссировали эту тему в других странах, чтобы создать почву для дипломатического осуждения России. Лондон также планировал договориться с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, чтобы он связал с этим делом собственное отравление в 2003 году.

Хакерам удалось также выявить схему оплаты так называемых «общественных расследователей» «дела Скрипалей» в социальных сетях. Участники таких отчетов могли заработать от 7500 до 10000 фунтов стерлингов. От них требовался мониторинг, таргетинг, отчетность и аналитика. День регулярного мониторинга соцсетей по этому вопросу составляет примерно 200 фунтов стерлингов, неделя — 1300 фунтов стерлингов, месяц — 3000 фунтов стерлингов.

При взломе данных британской спецразведки также всплыла информация об организации кампании по дискредитации лидера Лейбористской — главной оппозиционной — партии Великобритании Джереми Корбина и его окружения. Спонсором выступила британская разведка, тем самым став инструментом внутриполитической борьбы и обеспечив работу кабинета Терезы Мэй.

А в 2014 году в Лондоне предлагали заминировать гавань Севастополя и запереть в бухте Черноморский флот, с последующими демонстрациями военного присутствия НАТО в Черном море.

Любопытно, что уже 15 декабря часть опубликованных документов оказались удалены или недоступны.