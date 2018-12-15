Неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Виннице

Киев, 15 декабря. На Украине неизвестными захвачен Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата в Виннице. Об этом информирует пресс-служба Союза православных журналистов.

Известно, что в субботу к собору прибыла группа молодых людей спортивного телосложения, которые отобрали у охраны ключи от всех помещений, а от представителей УПЦ потребовали уйти.

Отметим, притеснение канонической Украинской православной церкви на Украине стало масштабнее на фоне решения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинским раскольникам. Захваты храмов, осуществляемые представителями неканонических религиозных структур, действующими под прикрытием силовиков, участились.

В конце сентября в Ивано-Франковской области Украины боевики запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 вломились в Свято-Троицкий храм. Они избили прихожан: один мужчина получил сотрясение мозга, другому сломали руку.

Напомним, «объединительный собор», на котором должен быть выбран устав создаваемой на Украине раскольнической церкви и ее предстоятель, проходит в субботу в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.