«Живут в параллельной реальности»: в Крыму ответили на заявление ЕС по провокации в Керченском проливе

Симферополь, 15 декабря. Страны Евросоюза живут в параллельной реальности, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Он пояснил, что европейские политики дают одностороннюю оценку провокации Киева в Керченском проливе.

Так Бобков отреагировал на принятое главами стран-членов ЕС заявление, согласно которому Евросоюз намерен усилить поддержку Киева в связи с задержанием украинских моряков. В документе европейские политики также потребовали «немедленного освобождения» украинских моряков. Они заявили, что действиям российских пограничников во время инцидента якобы «нет никакого оправдания».

«Это оценка из параллельной реальности», — ответил на заявление ЕС Бобков.

Он подчеркнул, что подобного рода заявления звучат не столько для России или Украины, сколько для жителей Европейского союза. По словам Бобкова, так европейские власти пытаются убедить граждан ЕС в «справедливости» антироссийских санкций Запада, передает РИА Новости.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как обращал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны киевских властей. Украинские моряки в настоящее время находятся в СИЗО в Москве.

Вопрос обострения ситуации в Черном море, как передавала газета «Известия», обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе, который проходил 13 и 14 декабря. Европейские страны приняли решение продлить экономические санкции в отношении России, однако отказались принимать новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе.