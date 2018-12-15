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Петербургские мошенники придумали «самое гениальное вымогательство» денег у водителей

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Петербургские мошенники придумали «самое гениальное вымогательство» денег у водителей

Санкт-Петербург, 15 декабря. Мошенники из Петербурга придумали новый способ вымогательства денег у водителей. Злоумышленники грозятся сообщить в полицию о нарушении водителем правил ПДД, если тот не заплатит деньги.

Мошенники оставляют на лобовом стекле запись о том, что якобы у них имеются фотодоказательства того, что водитель нарушил правила парковки. Штраф за нарушение парковки составляет 3 тысяч рублей, однако хитрецы предлагают автомобилистам отправить около 500 рублей на электронный кошелек. В противном случае злоумышленники грозятся отправить фотографии в полицию.

«Это самый гениальный подкат, самое гениальное вымогательство, которое я видел», — рассказал петербургский водитель Сергей Пархоменко в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, он получил такую «квитанцию» за то, что припарковал автомобиль в Петроградском районе. Автоэксперт Александр Холодов рассказал в комментарии «Пятому каналу», что у мошенников нет шансов доказать нарушение в ГИБДД и выполнить угрозу.

Автор: Софья Куликова
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