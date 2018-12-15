Делегация правительства РФ примет участие в Давосском форуме

Москва, 15 декабря. Делегация российского правительства примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе в январе, организаторы которого сняли ограничения для российских бизнесменов.

Официальная правительственная делегация поедет в Давос для участия в форуме в связи с тем, что организаторы мероприятия изменили свое решение и сняли ограничения с российских бизнесменов. Об этом сообщил источник ТАСС в правительстве РФ.

«Уровень делегации РФ и ее состав будет определен позднее», — отметили в правительстве РФ.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в Давосском форуме, который пройдет с 22 по 25 января, если организаторы не изменят свое решение относительно российских бизнесменов.