Тысячи верующих собрались на Софийской площади Киева в ожидании «объединительного собора»

Киев, 15 декабря. Несколько тысяч человек собрались в Киеве на Софийской площади в ожидании так называемого «объединительного собора».

Верующие прибывают не только из разных районов Киева, но и из разных регионов Украины. На Софийской площади они собрались в ожидании молебна.

Всех входящих на эту территорию проверяют с помощью металлоискателей. После проведения «объединительного собора» запланировано выступление перед верующими на трибуне Софийской площади, где глава новой украинской церкви должен будет провести молебен, который будут транслировать на двух больших экранах, передает «Известия».

Ранее украинские СМИ обратили внимание, что некоторых людей привозят в Киев на автобусах житомирскими и винницкими номерами. Им предстоит выступить на площади в роли якобы сторонников автокефалии. Однако большинство из приезжих не понимают, что происходит, и выступают со словами поддержки канонической УПЦ и митрополита Онуфрия, которые отказались участвовать в «объединительном соборе», не признав неканонические раскольные церковные структуры на Украине.