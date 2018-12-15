Сирия и РФ подписали соглашения по итогам встречи вице-премьеров: экономика САР выйдет из реанимации

Накануне состоялось заседание российско-сирийской межправительственной комиссии, в ходе которого стороны подписали ряд соглашений в рамках сотрудничества между странами. Глава делегации РФ на этих переговорах — российский вице-премьер Юрий Борисов — отметил в интервью журналистам, что главной целью новых договоренностей является скорейшее налаживание мирной жизни в САР. Об основных итогах мероприятия читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время заседания были подписаны рамочное соглашение, меморандум о взаимопонимании между министерствами промышленности и торговли России и Сирии, также были парафированы меморандум о сотрудничестве деловых советов стран и соглашение в сфере общественных работ и жилищного строительства.

Кроме того, Москва и Дамаск заключили договоренности о совместной добыче углеводородов в арабской республике и о совместном ведении разведки. Также российские и сирийские вузы будут вместе готовить молодых специалистов, которые в дальнейшем будут задействованы в процессе возрождения экономики САР.

«Основным вопросом наших переговоров и документов стало восстановление мирной жизни в Сирии. Я очень надеюсь, что все мероприятия, о которых мы договорились с Дамаском, в области развития инфраструктуры, предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры дадут значительной толчок экономике, и простые сирийцы действительно почувствуют улучшение ситуации», — поделился Юрий Борисов.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил в беседе с корреспондентом ФАН мнение о том, что заседание российско-сирийской межправкомиссии является важнейшим событием для хода строительства мира в арабской республике.

«Эти мероприятия и договоренности имеют ключевое значение и в двусторонних отношениях РФ и САР, и в плане восстановления социально-экономической структуры Сирии. Ранее сама возможность этого возрождения была обеспечена успешной военной кампанией Сирийской арабской армии (САА) и ВКС России против террористов. Операция подходит к концу и теперь главными проблемами арабской республики являются необходимость реанимирования экономической, политической, социальной сферы, восстановление инфраструктуры и так далее. Эти новые соглашения, которые были заключены вчера, конечно, должны дать серьезный импульс этому процессу», — уверен наш собеседник.

Во-первых, разносторонние взаимоотношения между РФ и САР налажены уже давно и дают продуктивные результаты для обеих сторон. Во-вторых, у Сирии сохранилось само основание, и также у нее есть опыт успешного выстраивания экономики, что подчеркивали, в частности, и западные эксперты.

«Связи между Москвой и Дамаском стремительно развивались сразу по нескольким направлениям еще до начала войны в арабской республике. Кроме того, как высказывался известный французский исследователь Ближнего Востока, в том числе Сирии, дипломат Мишель Рембо, который неоднократно посещал эти страны, сирийская экономика в период до начала кризиса была одной из наиболее динамично развивающихся в регионе. Нынешние соглашения призваны вернуть САР на прежние рельсы», — отметил востоковед.

Он рассказал, что частные и государственные российские компании поддерживали сирийскую промышленность еще в период активной фазы военных действий в стране, и, в частности, благодаря этому экономика страны смогла по крайней мере удержаться на плаву после семи лет конфликта.