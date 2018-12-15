Два представителя УПЦ МП прибыли на «объединительный собор» в Киев

Киев, 15 декабря. Два представителя канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон прибыли на «объединительный собор» в Киев. Об этом информирует портал Религиозно-информационной службы Украины.

Напомним, сегодня в Киеве проходит «объединительный собор», его проведение было инициировано президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Ожидается, что в субботу будет принят устав новой раскольнической украинской православной церкви. Кроме того, на «объединительном соборе» должен быть выбран предстоятель этой церкви.

Впоследствии глава созданной церкви получит от Константинополя томос об автокефалии. Отметим, РПЦ выступает против предоставления автокефалии Украинской раскольнической церкви. На фоне решения патриарха Варфоломея РПЦ разорвала общение с Константинополем.