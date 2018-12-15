Киселев рассказал о разговоре с Путиным перед созданием МИА «Россия сегодня»

Симферополь, 15 декабря. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который произошел пять лет назад.

Киселев отметил, что МИА «Россия сегодня» исполняется в этом году пять лет. Медиагруппа была создана 9 декабря 2013 года. В этот же день у журналиста состоялся разговор с президентом России. Киселев отметил, что глава государства вызвал его к себе и сообщил о личном решении назначить гендиректором медиагруппы.

«Я говорю: «Мне надо подумать», — рассказал журналист в интервью изданию «Деловой Крым». — Он дал мне подумать, где-то три минуты говорил на отвлеченные темы, потом спросил: «Ну что, подумали? У меня вот указ, мне нужно вписать фамилию».

Киселев отметил, что так был создан МИА «Россия сегодня». Он отметил, что ресурсам холдинга удалось организовать вещание в зарубежных странах, так как «основной задачей было создание справедливого образа России в мире».