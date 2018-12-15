Роскомнадзор назвал сайты, нелегально собирающие данные покупателей билетов на елки

Москва, 15 декабря. Ряд сайтов, распространяющих билеты на елки, уличили в незаконном сборе данных покупателей. Об этом сообщил в субботу Роскомнадзор.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ресурсы были проверены в связи с обращением представителей Молодежной палаты при Роскомнадзоре.

«Специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет-ресурсах по продаже билетов на новогодние елки», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор установил, что порталы biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, Кремлёвская-елка.рф, vse-elki.ru, elki-moskva.ru, theticket.ru собирают такую информацию о покупателях, как ФИО, номер телефона и адрес, однако не располагают документами по политике конфиденциальности. Также нет информации о том, какие меры предпринимают сайты, чтобы защитить персональные данные.

Согласно российскому законодательству, владельцы интернет-ресурсов обязаны предоставлять доступ к документам, определяющим политику конфиденциальности сайта. В противном случае ресурс может быть оштрафован на 15-30 тысяч рублей.