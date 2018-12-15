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Более 25 человек задержаны в окрестностях Парижа в преддверии протестов «желтых жилетов»

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Более 25 человек задержаны в окрестностях Парижа в преддверии протестов «желтых жилетов»

Париж, 15 декабря. Не менее 25 человек были задержаны утром в субботу в центральном французском регионе Иль-де-Франс, где расположен Париж, в преддверии пятой волны массовых акций протестов «желтых жилетов».

В субботу в Париже пройдет очередная волна массовых манифестаций. В окрестностях Парижа начались задержания, во французской столице также задержаны шесть человек, сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру полиции.

В Париже безопасность в ходе протестов будут обеспечивать до 8 тысяч сотрудников МВД Франции. По улицам города будут курсировать бронемашины.

Более 25 человек задержаны в окрестностях Парижа в преддверии протестов «желтых жилетов»

Напомним, массовые манифестации во Франции проходят с 17 ноября. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. Протестующие требуют понижения цен на топливо, повышение зарплат и пенсий. Радикально настроенные манифестанты требуют отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

Более 25 человек задержаны в окрестностях Парижа в преддверии протестов «желтых жилетов»

В субботу из-за очередной волны протестов свою работу приостановят 40 станций парижского метро, а также несколько пригородных электричек. Кроме того, ожидаются перебои в работе наземного транспорта и экспрессов в аэропорты.

Автор: Софья Куликова
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