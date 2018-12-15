США не смогут повторить рекорд ведомства Шойгу: российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы

Российские Ту-160 вернулись из Венесуэлы на аэродром базирования. Видео приземления стратегических бомбардировщиков было опубликовано в Интернете.

По мнению экспертов, миссию российских самолетов можно рассматривать как демонстрацию возглавляемым Сергеем Шойгу министерством обороны РФ открытости к международному сотрудничеству в военной сфере.

На кадрах, обнародованных телеканалом «Звезда», можно увидеть, что ракетоносцы вернулись на аэродром базирования ночью. Экипажи самолетов торжественно встретило командование, также их угостили хлебом с солью.

Как рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Ту-160 летели в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей, преодолев 12 000 км.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заявили в Минобороны.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя Федеральному агентству новостей прибытие бомбардировщиков домой, подчеркнул, что миссию Ту-160 можно рассматривать как демонстрацию министерством обороны РФ открытости к международному военному сотрудничеству.

«Это был и дружественный визит в страну, с которой у РФ налажено военно-техническое сотрудничество, и поддержка правительства Венесуэлы, которое ведет непростую борьбу с северным соседом (США. — Прим. ФАН) через Карибское море, пытающимся вмешаться во внутренние дела. Это демонстрация южным странам Латинской Америки, что РФ открыта для сотрудничества, в том числе военно-технического», — разъяснил он.

Эксперт добавил, что дальний перелет Ту-160 стал также «проверкой самолетов в условиях влажного воздуха, высоких температур и уровня подготовки экипажа, и все эти задачи российское оборонное ведомство выполнило отлично».

Напомнив о претензиях и обвинениях Вашингтона в «растрате бюджета» РФ из-за долгого перелета в Каракас, Леонков отметил, что российские бомбардировщики превосходят американские не только по военно-техническим показателям, но и по экономичности.

«Неудивительно, что появление российских Ту-160 вызвало возмущение у США. Есть такая народная поговорка: близок локоток — да не укусишь. В отличие от западных аналогов, российский Ту-160 — экономичный самолет. Например, американский B1-B расходует 2,5 тонны топлива на один литр при форсаже, а наш — всего 1,7 тонны. Поэтому о растратах нужно говорить американцам, если они будут совершать такие перелеты. Хотя думаю, что они не смогут повторить рекорд самолетов российского оборонного ведомства», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, на этой неделе в Венесуэлу по приглашению местных властей прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 российских воздушно-космических сил.