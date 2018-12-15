Представители канонической УПЦ приедут на «раскольничий собор» 15 декабря

Киев, 15 декабря. Участие в «объединительном соборе» украинских раскольников в субботу примут десять иерархов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Крупнейшее представительство на так называемый «объединительный собор» отправит раскольнический Киевский патриархат – 42 руководителя, каждый из которых приведет по одному мирянину и служителю культа. Всего раскольников будут представлять 126 человек, сообщает украинский портал Liga.net.

Также неканоническую Украинскую автокефальную церковь будут представлять по 12 иерархов, служителей культа и мирян. По десять клириков и мирян на «собор» отправит и УПЦ МП. Два архиерея УПЦ МП митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон уже прибыли на «объединительный собор», об этом сказано на портале «Религиозно информационная служба Украины».

Напомним, в субботу в Киеве пройдет «объединительный собор» раскольников. Константинопольский патриархат пообещал предоставить «единой церкви» на Украине томос на автокефалию, однако получить томос может лишь предстоятель «объединенной» церкви. На пост предстоятеля «единой церкви» выдвинули двух кандидатов — «митрополитов» Епифания и Михаила.

Синод РПЦ назвал решение Константинополя предоставить Украине автокефалию политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ заявили о разрыве общения с Константинополем до тех пор, пока решение не будет отменено.