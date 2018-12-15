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Украинцы пришли на митинг в центр Киева против «объединительного собора»

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Украинцы пришли на митинг в центр Киева против «объединительного собора»

Киев, 15 декабря. Порядка сотни сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрались возле Верховной рады, чтобы выступить с протестом в отношении так называемого «объединительного собора».

15 декабря в Киеве должен пройти «объединительный собор», в ходе которого будет выбран предстоятель «объединенной» церкви, который получил томос от Константинополя.

Для создания вида всенародной поддержки происходящего украинские власти свозят из регионов людей к месту событий — якобы сторонников автокефалии. В основном, это автобусы с житомирскими и винницкими номерами, где традиционно сильны позиции действующего президента Украины Петра Порошенко. Однако многие из привезенных в столицу людей не понимают, что происходит, и заявляют о поддержке канонической УПЦ и митрополита Онуфрия, которые отказались участвовать в «объединительном соборе», передает «Царьград».

Украинцы пришли на митинг в центр Киева против «объединительного собора»

В это же время у стен Верховной рады собрались около 100 противников «объединительного собора», которые также заявляют о поддержке УПЦ Московского патриархата.

Ранее появилась информация, что 10 представителей УПЦ все же примут участие в «объединительном соборе».

Автор: Катерина Иванова
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