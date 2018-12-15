«Трагифарс»: в РПЦ указали на абсурдность «объединительного собора» на Украине

Москва, 15 декабря. В РПЦ назвали трагифарсом проведение в Киеве так называемого «объединительного собора», сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда обратил внимание на абсурдность происходящего в Киеве, где жители страны собрались на Софийской площади в ожидании решения, которое будет принято на так называемом «объединительном соборе».

«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора», — написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале. — Между тем, привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!»

И, действительно, как ранее выявили украинские журналисты, так называемых «сторонников автокефалии» привозят на автобусах из Житомирской и Винницкой областей, где традиционно сильны позиции действующего президента Петра Порошенко. Однако большинство из этих людей не понимают, что происходит, и выступают со словами поддержки в адрес канонической УПЦ и митрополита Онуфрия, которые отказались участвовать в «объединительном соборе», не признав неканонические раскольные церковные структуры на Украине.