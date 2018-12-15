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«Трагифарс»: в РПЦ указали на абсурдность «объединительного собора» на Украине

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«Трагифарс»: в РПЦ указали на абсурдность «объединительного собора» на Украине

Москва, 15 декабря. В РПЦ назвали трагифарсом проведение в Киеве так называемого «объединительного собора», сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда обратил внимание на абсурдность происходящего в Киеве, где жители страны собрались на Софийской площади в ожидании решения, которое будет принято на так называемом «объединительном соборе».

«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора», — написал представитель РПЦ в своем Telegram-канале. — Между тем, привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!»

«Трагифарс»: в РПЦ указали на абсурдность «объединительного собора» на Украине

И, действительно, как ранее выявили украинские журналисты, так называемых «сторонников автокефалии» привозят на автобусах из Житомирской и Винницкой областей, где традиционно сильны позиции действующего президента Петра Порошенко. Однако большинство из этих людей не понимают, что происходит,  и выступают со словами поддержки в адрес канонической УПЦ и митрополита Онуфрия, которые отказались участвовать в «объединительном соборе», не признав неканонические раскольные церковные структуры на Украине.

Автор: Катерина Иванова
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