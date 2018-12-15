Сирия, 15 декабря. ВС Турции ведут огонь по позициям курдов на северо-востоке Алеппо. Силы SDF**** понесли потери в ходе столкновений с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Несколько боевиков были ликвидированы в результате обстрела САА в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли военные объекты боевиков северо-западнее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по укрепрайонам САА к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: попыталось атаковать Абу Кемаль в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: понесли потери в ходе столкновений с террористами ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов в районе Кобани на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на северо-востоке провинции вновь отмечаются обстрелы со стороны турецкой артиллерии. Под огнем вооруженных сил Турции оказались укрепления курдских отрядов вблизи населенного пункта Зор Магар к западу от Кобани. Информации нанесенном курдам уроне пока не поступало. В свою очередь Отряды народной самообороны (YPG) перебросили дополнительные силы и военную технику к городу, дабы крепить свои позиции в преддверии грядущего наступления Анкары и протурецких вооруженных формирований, передает в сети Twitter военный источник (VivaRevolt). Напомним, в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что военная операция к востоку от реки Евфрат начнется в ближайшие дни.

Между тем боевики исламистских бандгрупп, отряды которых дислоцируются к юго-западу от Алеппо, нанесли удары из ПТРК по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) на южных окраинах административного центра провинции. Отмечается, что огонь открыли радикалы террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Таким образом, джихадисты в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части Дейр-эз-Зора не утихают вооруженные столкновения между отрядами «Исламского государства» и поддерживаемыми США «Демократическими силами Сирии» (SDF). Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), бои разворачиваются в районе Хаджина, а также вблизи населенных пунктов Аль-Джалаа и Абу Аль-Хатир. Отмечается, что позиции курдов подверглись минометным обстрелам со стороны боевиков, что привело к гибели нескольких курдских радикалов. Об этом на своей странице в Twitter сообщает военный источник (VivaRevolt). Члены SDF, в свою очередь, заявляют о захвате нескольких единиц вооружения, а также боеприпасов террористов. Поддержку «демократическим силам» оказывают ВВС международной коалиции, осуществляющие авианалеты в Хаджине и в близлежащих населенных пунктах.

Стало известно, что боевики террористической группировки предприняли новую попытку атаки укрепрайонов Сирийской арабской армии (САА) в районе города Абу Кемаль. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, джихадисты задействовали минометы и артиллерию. Тем не менее местные активисты заявляют о том, что силы САР не понесли каких-либо потерь в живой силе или военной технике.

Провинция Ракка

Telegram-канал (aheey555) сообщает о том, что сегодня ночью произошел взрыв в одном из районов административного центра провинции. Никаких сведений о возможных жертвах среди мирного населения или со стороны курдских вооруженных формирований пока не поступало. По предварительным данным, ответственность за организацию взрыва лежит на боевиках «Исламского государства», действующих на подконтрольных курдами территориях подпольно. Кроме того, инцидент мог стать результатом деятельности местного ополчения, члены которого выступают против оккупации Ракки «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Провинция Хама

После новой атаки джихадистов вооруженной оппозиции в северной части Хамы Сирийская арабская армия (САА) провела ответные обстрелы позиций нападавших. По данным агентства новостей Al Masdar News, под огнем военнослужащих правительственных подразделений были уничтожены несколько боевиков, занимающих северо-западные районы провинции. Кроме того, пострадали пусковые установки исламистов в районе населенного пункта Ас-Сахр. Напомним, территории на линии соприкосновения сил сторон входят в демилитаризованную зону, границы которой были определены условиями российско-турецкого Меморандума, заключенного после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября. Однако непрекращающиеся провокации со стороны исламистов вынуждают силы САР на ответные боевые действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)