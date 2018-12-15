Стали известны дата и место неформального саммита ЕС

Доха, 15 декабря. Неформальный саммит стран — членов Евросоюза состоится в румынском городе Сибиу 9 мая 2019 года, заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану во время выступления на форуме в Дохе.

По словам Мелешкану, встреча стран ЕС будет посвящена будущему Европы.

«Неформальная встреча лидеров ЕС пройдет в Сибиу 9 мая», — констатировал глава МИД Румынии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите Евросоюза стороны обсудили тему России и Украины. По мнения немецкого политика, условия для отмены или облечения санкций против России отсутствуют.