Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. В телевизионном обращении к нации французский президент осудил акции протеста «желтых жилетов», заявив, что проявленному насилию не может быть оправданий. Однако он согласился пойти на встречу части их требований. Так минимальная зарплата во Франции будет повышена на 100 евро с 2019 года. Макрон также заверил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом». Работающие граждане страны получат в конце года не облагаемую налогом премию. По предварительным подсчетам, на все эти меры может уйти порядка 8-10 миллиардов евро.

СБУ обвинила Российские спецслужбы в организации протестов во Франции А Служба безопасности Украины заявила, что Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. В качестве доказательства СБУ опубликовала единственную фотографию из Парижа. На ней изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики. Однако глава министерства иностранных дел Франции заявил, что в данный момент преждевременно говорить о причастности других стран к протестам «желтых жилетов» в Париже.

На Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией На самой Украине, кстати, вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Ранее документ подписал президент Украины Петр Порошенко, затем его одобрила Верховная Рада. Закон прекращает действие соглашения между Украиной и Россией с 1 апреля будущего года.

ЕС ввел санкции против девяти человек из-за проведения выборов в Донбассе Европейский союз ввел ограничительные меры против девяти человек за организацию и проведение выборов 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках. Санкционные меры вступят в силу после их публикации в официальном журнале Европейского союза. Согласно данным СМИ, главные фигуранты санкционного перечня — представители администраций ДНР и ЛНР. Санкции в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку персональных денежных счетов в европейских банковских учреждениях, если таковые удастся обнаружить.

Большинство стран ЕС не намерено вводить санкции против РФ в связи с инцидентом в Черном море На саммите ЕС, который состоялся в этот четверг руководители союза рассмотрели серию вопросов внешней политики, включая инцидент в Керченском пролива. В ходе встречи выяснилось, что большинство стран Евросоюза полагают контрпродуктивным введение санкций против России из-за инцидента в Черном море. Брюссель хотел бы добиться снижения напряженности, а также решить вопрос с длительным досмотром судов. Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море. Пограничной службе ФСБ пришлось задержать корабли и их экипаж.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила свой пост Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила свой пост, заручившись поддержкой большинства депутатов от Консервативной партии. Таковы результаты голосования депутатов Палаты общин по вопросу о доверии премьер-министру. Напомним, вотум недоверия Мэй был вынесен ранее на этой неделе. В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов, 117 против. Согласно правилам, в течение ближайшего года ее оппоненты внутри Консервативной партии не смогут повторно инициировать подобное голосование.

Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. «Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашукджи. Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашукджи, и не будем ничего скрывать», — заявил министр иностранных дел страны. Напомним, 5 декабря суд в Турции выдал разрешение на арест бывшего замглавы Службы общей разведки Саудовской и экс-советника наследного принца, которых турецкая сторона подозревает в причастности к этому громкому делу.

Турция приступает к строительству наземного участка газопровода «Турецкий поток» Турция приступает к строительству наземного участка газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что проект направлен на развитие отношений между государствами. Напомним, 19 ноября 2018 года закончена укладка морского участка газопровода. «Турецкий поток» планируется протянуть по дну Черного моря из Краснодарского края в европейскую часть Турции.

Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад Хирург Дени Муквеге из Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира за усилия против использования сексуального насилия. Премия была вручена в ходе торжественной церемонии в ратуше Осло. По данным Нобелевского комитета, Дени Муквеге посвятил свою жизнь помощи жертвам сексуального насилия в Конго. Надя Мурад является бывшей наложницей боевиков террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Нобелевский комитет отмечает, что Надя стала свидетелем, который рассказал всему миру о насилии в отношении нее и трех тысяч езидских девушек, которые стали жертвами террористов «Исламского государства».