Слишком сложные вопросы для США: в РФ назвали хамством отсутствие реакции Пентагона на обращения Шойгу

В Пентагоне никак не ответили на предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуации в Сирии. Такую информацию сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

На этой неделе Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису два обращения, которые передал в Минобороны США российский атташе. В первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.

«Во второй ноте глава Минобороны РФ предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — заметил Конашенков.

В послании Сергей Шойгу подчеркнул, что в Москве готовы к открытому и предметному диалогу по вопросам разоружения, но спустя трое суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на это предложение.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что американская сторона ведет себя некорректно, игнорируя попытки России вести диалог.

«В данном случае Пентагон ведет себя откровенно по-хамски и пренебрежительно. Я думаю, что в головах генералов Минобороны США есть одна примитивная и пошлая мысль: хотя бы таким образом принизить руководителя военного ведомства РФ. Господин Мэттис проявляет в данном случае невежество, хотя я и не исключаю, что мы получим на пятый-шестой день ответ в духе: «Слишком сложные вопросы задал Шойгу, и мы не смогли на них сразу ответить», — заметил он.

Рассуждая о наступлении курдских группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики, собеседник ФАН заметил, что «американцы считают, что руками вооруженных формирований можно разыграть «сирийскую карту».

«США поставили огромное число техники и боеприпасов, и, собственно, поэтому курды выходят в сирийском кризисе на первый план», — добавил Баранец.

Что касается напряженности в обсуждении потенциального выхода Вашингтона из ДРСМД, военный эксперт отметил, что у России есть достойный ответ на претензии США по поводу отечественной ракеты 9М729.

«Мы уже зубы стерли от споров по поводу того, кто нарушает ДРСМД, а кто нет. Однако Россия в ответ на критику Вашингтона достает из рукава сразу три козыря. Во-первых, установка США Mk41 из оборонительной легко преобразуется в наступательную, ракета-мишень Пентагона выходит за рамки Договора о РСМД, а также у США множество беспилотников, что противоречит соглашению. И вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и все обсудить, американцы лишь вопят и дурачат мир по своему усмотрению», — резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД, однако будет вынуждена отвечать, в случае если Вашингтон выйдет из соглашения. При этом президент РФ отмечал, что руководство США приняло решение о выходе из договора задолго до публичного объявления об этом.