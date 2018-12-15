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ФАН-ТВ

200 тонн радости: в Москве появилась огромная ледяная горка. ФАН-ТВ

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Уже не первый год центр столицы пышно украшают к главному зимнему празднику.

В этом году появилась большая ледяная горка между площадью Революции и Манежной площадью. Конструкцию собрали из более чем полутора тысяч ледяных блоков общим весом почти 200 000 кг. Горка будет работать весь последующий месяц в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество».

200 тонн радости: в Москве появилась огромная ледяная горка. ФАН-ТВ

Кроме того, будет работать праздничная ярмарка, где можно приобрести новогодние сувениры, фигурный шоколад, одежду в русском стиле, необычные украшения на елку, а главное, окунуться в атмосферу приближающегося праздника, покататься с горки, поучаствовать в других зимних забавах.

200 тонн радости: в Москве появилась огромная ледяная горка. ФАН-ТВ

По сравнению с прошлым годом, горка стала выше — теперь она 8-метровая. Она сделана изо льда с озер Первоуральска. До середины января горка будет украшать центр Москвы. Прокатиться можно с 11.00 до 22.00, вход и прокат ватрушек — бесплатный для всех, за соблюдением техники безопасности следят специалисты.

Автор: Дарья Шмелева; Александр Окунев
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