Задевший взлетно-посадочную полосу A321 вылетел в Нижневартовск

Екатеринбург, 15 декабря. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», задевший взлетно-посадочную полосу при вылете из аэропорта Уфы и совершивший незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово», вылетел в пункт назначения – Нижневартовск.

«Да, самолет вылетел. <…> Рейс был продолжен из Екатеринбурга в пункт назначения — Нижневартовск», — сообщили в пресс-службе «Кольцово» ТАСС.

Накануне при вылете из Уфы самолет A-321 «Уральских авиалиний» коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Инцидент зафиксировали наземные службы аэропорта, о чем немедленно сообщили экипажу. Командир корабля принял решение совершить незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга. В «Кольцово» вылетел резервный борт авиакомпании.

На борту самолета находились 165 человек, в инциденте никто не пострадал. Транспортная прокуратура Свердловской области проведет проверку по факту ЧП.