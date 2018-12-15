Протесты «желтых жилетов» нарушили движение транспорта в Париже

Москва, 15 декабря. В субботу из-за новой волны протестов «желтых жилетов» в Париже будут закрыты около 40 станций метро, а также несколько станций пригородных электричек RER. Ожидается также сбой в движении наземного транспорта и экспрессов в аэропорты.

Как предупреждает управление парижского транспорта, 15 декабря пассажиры не смогут воспользоваться станциями метро у Елисейских полей, Эйфелевой башни, Марсового поля и в Латинском квартале, а также у Лувра, Оперы и торговой галереи Лафайет и площади Бастилии.

Предполагается, что протесты сильно нарушат движение 54-х линий наземного транспорта. Как передает РИА Новости, несмотря на напряженную ситуацию, в центре французской столицы находится много парижан, которые не собираются принимать участие в акциях. Из-за закрытия станций метро им приходится менять свои маршруты.

В настоящее время участники акции «желтых жилетов» уже начали собираться у Триумфальной арки. Сама Триумфальная арка для посещения закрыта, однако работу продолжают расположенные поблизости Эйфелева башня и Лувр.

Протестные акции «желтых жилетов» продолжаются в Париже с 17 ноября. Изначально участники акций протестовали против повышения цен на бензин, однако теперь жители Парижа выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с либеральными реформами. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.