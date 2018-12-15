Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Дворецкий принцессы Дианы предупредил Меган Маркл о ловушке на Рождество

54
0 Оставить комментарий

Дворецкий принцессы Дианы предупредил Меган Маркл о ловушке на Рождество

Лондон, 15 декабря. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел посоветовал Меган Маркл на рождественских торжествах держаться поближе к принцу Гарри и королеве Елизавете II, чтобы избежать возможных ловушек.

Как считает дворецкий, их могут расставить для супруги Гарри другие члены королевской семьи. Баррел отметил, что за рождественским столом британской династии Маркл окажется впервые. Он заявил, что для нее это событие сопоставимо с перемещением в «другую реальность», передает Daily Mail.

«Держись поближе к Гарри и его бабушке… или ты попадешь в неприятности!» — заявил он.

На праздновании Баррел посоветовал Маркл обсудить с королевой положение дел за карточным столом или игрой в бридж. Рождественские дни в Норфолке экс-дворецкий назвал самым напряженным периодом года в королевской семьи. Он пояснил, что в это время все хотят добиться благосклонности Елизаветы II.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.