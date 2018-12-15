Дворецкий принцессы Дианы предупредил Меган Маркл о ловушке на Рождество

Лондон, 15 декабря. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел посоветовал Меган Маркл на рождественских торжествах держаться поближе к принцу Гарри и королеве Елизавете II, чтобы избежать возможных ловушек.

Как считает дворецкий, их могут расставить для супруги Гарри другие члены королевской семьи. Баррел отметил, что за рождественским столом британской династии Маркл окажется впервые. Он заявил, что для нее это событие сопоставимо с перемещением в «другую реальность», передает Daily Mail.

«Держись поближе к Гарри и его бабушке… или ты попадешь в неприятности!» — заявил он.

На праздновании Баррел посоветовал Маркл обсудить с королевой положение дел за карточным столом или игрой в бридж. Рождественские дни в Норфолке экс-дворецкий назвал самым напряженным периодом года в королевской семьи. Он пояснил, что в это время все хотят добиться благосклонности Елизаветы II.