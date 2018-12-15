УАЗ «Хантер» с турбодвигателем и АКПП будут поставлять в Ливан

Москва, 15 декабря. УАЗ «Хантер» в новой комплектации получил автоматическую коробку передач, кондиционер и турбомотор. Обновленный автомобиль отечественного производства создан специально для поставки в арабские страны, в том числе в Ливан.

Специальная комплектация разработана в рамках сотрудничества компании «ТД УАЗ Моторс» с ливанскими коллегами. Первый автомобиль в новой модификации собирали отечественные эксперты вместе с ливанскими.

УАЗ возобновил поставки своей продукции в Ливан, которые были прекращены в 1992-м году, в сентябре текущего года. На ливанском рынке представлен весь модельный ряд российского производителя, включая «Патриот», «Хантер» и «Профи».

В компании отметили, что Ливан не является большим рынком сбыта, однако страна является своеобразным законодателем моды на автомобили на Ближнем Востоке. Дистрибьютором УАЗ в Ливане выступила местная компания Ultimate Fahed, сообщает портал Uazbuka.