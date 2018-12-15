«Крыса, загнанная в угол»: в Раде объяснили, чем опасны политические амбиции Порошенко

Киев, 15 декабря. Президенту Украины Петру Порошенко не удалось ввести военное положение в стране на два месяца в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе и отложить выборы главы государства. Депутат Верховной рады Евгений Мураев объяснил, чем опасны политические амбиции Порошенко. Президент Украины попал в «политический капкан» и пытается выбраться из него любыми способами, считает парламентарий.

По словам депутата, Порошенко не удалось «продавить» в Раде введение военного положения на два месяца, чтобы перенести президентские выборы. Нынешнему президенту Украины необходимо отсрочить выборы, так как на данный момент у него нет шансов победить в честной президентской гонке. Поэтому Порошенко готов пойти на радикальные меры, чтобы удовлетворить свои политические амбиции.

«Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь», — заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».

Депутат отметил, что Порошенко необходимо продлевать военное положение, для этого он готов пойти на любые опасные провокации. Мировая общественность уже не раз убеждалась, что украинский президент готов «бороться за власть до конца» и может пойти на самые опасные шаги.

«Ситуация в Керченском проливе для меня… я понимаю, что это беда для наших моряков и, как всегда, солдаты являются разменной монетой», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в опасных провокациях для удовлетворения личных амбиций Порошенко участвуют не его дети, и даже не дети главы СБУ Александра Турчинова, а обычные моряки – простые украинцы, которых подвергают риску, чтобы «извлечь из этого политическую выгоду».

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции три моряка ВМСУ получили ранения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Суд арестовал 24 моряка на 60 суток, сейчас они находятся в московских СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово».