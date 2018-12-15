Донецк, 15 декабря. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 22 раза. Об этом сообщил в субботу представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных формирований Украины составило 22 раза», — сказал он.

Уточняется, что ВСУ выпустили по территории ДНР 13 мин калибром 82 миллиметра, также при обстреле украинские силовики использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатомету различного типа.

Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими силовиками Луганской народной республики погиб один военный Народной милиции ЛНР.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим перемирия, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.