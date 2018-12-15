Десять представителей УПЦ примут участие в «объединительном соборе»

Киев, 15 декабря. В так называемом «объединительном соборе» примут участие 10 представителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным украинских источников, в «объединительном соборе» планируют принять участие 192 человека. Большинство присутствующих будут относится к организации «Киевский патриархат», который отправит на мероприятие 42 члена руководства, каждый из которых приведет по одному служителю культа и одному мирянину. Следовательно, всего от так называемого «Киевского патриархата» придет 126 человек.

Неканоническую Украинскую автокефальную православную церковь представят 36 человек — по 12 иерархов, служителей культа и мирян.

Как стало известно, планируется участие и представителей УПЦ — 10 клириков и мирян.

Напомним, ранее в Константинополе согласились предоставить неканонической церковной структуре на Украине автокефалию, поддержав церковный раскол в стране. Но томос сможет получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, которого выберут на «объединительном соборе». УПЦ отказалась участвовать в этом мероприятии.

Ранее константинопольский митрополит Диоклийский Каллист заявил, что Вселенский патриарх совершил ошибку, поддержав церковный раскол на Украине.