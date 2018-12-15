Столица Дальневосточного федерального округа переезжает во Владивосток. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Владимир Путин принял участие в открытии Года театра в России и заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека На этой неделе Владимир Путин принял участие в нескольких общественных мероприятиях, в том числе – открытие года театра в России, заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Российский лидер вручил в Кремле госпремии за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Также в начале недели Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну в день столетия со дня рождения писателя, а также – церемонию прощания с Людмилой Алексеевой, одной из крупнейших правозащитниц своего времени, покинувшей этот мир в прошлую субботу на 92 году жизни.

Путин одобрил идею о переносе столицы ДВФО во Владивосток Президент Российской Федерации Владимир Путин на этой неделе так же одобрил инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин согласился с соответствующим предложением врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С идеей о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток врио губернатора края выступил вскоре после своего назначения. Кожемяко подчеркнул, что этот город фактически уже давно является торгово-экономической столицей региона.

Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств в РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о расширении перечня жизненно важных лекарств. Теперь в список входят 735 наименований, а не 699, как это было ранее. Глава правительства отметил, что в список включены как новые лекарства, так и дополнительные лекарственные формы. Всего перечень пополнился на 36 позиций, в том числе в список включено одно дорогостоящее лекарство. Кроме того, Медведев утвердил программу государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи в России на 2019–2021 год. В ней будет расширен перечень редких заболеваний, терапия которых требует специальных лекарственных препаратов. Их закупка будет происходить на федеральном уровне.

СМИ сообщили о поставке в Африку российских БМПТ «Терминатор» Россия собирается поставить в одну из африканских стран несколько сотен боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил военно-дипломатический источник. По его словам, одно из государств Африки приобрело боевые машины, и поставки «Терминаторов» в страну уже начались. Какая именно страна купила у Москвы БМПТ, источник не уточнил. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству от комментариев по данному вопросу воздержалась. На вооружение российской армии боевая машина поддержки танков «Терминатор» была принята в 2018 году. Как сообщали в Центральном военном округе, первые учения с использованием «Терминаторов» пройдут на полигоне в Челябинской области в 2019 году.

Минобороны РФ оснастит атомные подводные лодки ракетами «Калибр» Минобороны РФ оснастит атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр». По словам командующего тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца, в настоящий момент идет модернизация атомных ракетных крейсеров проекта под высокоточное оружие. Адмирал подчеркнул, что также модернизации подвергнется противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Напомним, ракета «Калибр» может поражать цели на расстоянии около 2,5 тысяч километров.

Арестованная в США россиянка Бутина частично признала вину Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, признала свою вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания. Согласно предварительным данным, речь идет об обвинениях в сговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах США. Напомним, что Бутину задержали по обвинению в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. Ей грозит до 15 лет заключения. Неоднократно сообщалось, что условия ее заключения сравнимы с пыткой. Несколько улучшить их удалось только после вмешательства российских дипломатов.

Более 230 террористов задержали в России в 2018 году — ФСБ Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали в России 236 членов террористических организаций в течение 2018 года. Также в стране была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали совершить террористические акты на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, террористы планировали организовать теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставрополье. Также Бортников сообщил, что в этом году значительно уменьшилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество террористических актов.

Россия отразила 25 млн кибератак во время ЧМ-2018 Информационная инфраструктура Чемпионата мира по футболу, который прошел в России этим летом, подверглась более чем двадцати пяти миллионам кибератак, сообщил заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства проходили на двенадцати стадионах в одиннадцати российских городах, в том числе в Петербурге, Москве, Сочи, Калининграде, Ростове-на-Дону.