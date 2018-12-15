Сирия: Россия и Турция зафиксировали 26 нарушений в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

Москва, 15 декабря. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии зафиксировали 26 случаев нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Об этом сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Российской частью <…> зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Хама – четыре, Латакия – четыре, Алеппо – пять», — уточняется в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В свою очередь Турция сообщила о двух нарушениях в Латакии, шести в Хаме и пяти в Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон в течение дня гуманитарных акций не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами и вооруженными формированиями в течение суток не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к соглашению, по-прежнему составляет 2518, вооруженных формирований — 234.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований, основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в САР были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы возвращения беженцев и политического урегулирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.