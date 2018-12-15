Украинцы обвинили власти в «политической импотенции» из-за провалившегося отопительного сезона

Киев, 15 декабря. Текущий отопительный сезон в столице Украины провалился. По мнению экспертов, в этом виновата украинская власть, которая продемонстрировала свою «политическую импотенцию», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Киев ежедневно страдает от отключения отопления. Перебои с подачей тепла происходят ежедневно. В пятницу, 14 декабря, без тепла остались 25 домов в районе станции метро «Нивки».

Вместе с тем, тарифы на отопление продолжают расти. Власти заявляют, что причина роста цен в повышении стоимости газа. Однако эксперты не видят прямой связи между газом и отоплением, называя в качестве причины неспособность киевской администрации выстроить грамотную систему управления.

«Текущий отопительный сезон сорван из-за управленческой недееспособности. Тарифы на тепло устанавливаются у нас с 1 января, что противоречит здравому смыслу: менять тарифы в середине отопительного сезона – это полный абсурд. Есть нормативные акты, согласно которым эта ситуация им противоречит», — сказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Введенное президентом Украины Петром Порошенко в стране военное положение также вносит смуту в новые платежки киевлян. Землянский рассказал, что в энергетические ведомства регулярно поступают звонки от людей с территорий, где действует особый режим.

«Люди недоумевают — по какой схеме им платить за отопление? Военное положение — это форс-мажор или нет? — констатировал эксперт. — Думаю, они об этом узнают, когда увидят свои платежки с увеличенным тарифом».

К повышению стоимости коммунальных услуг добавляется и то, что состояние коммунальной системы Киева оставляет желать лучшего. Как выражается экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, «они демонстрируют катастрофический износ, который передается как эстафета от мэра к мэру».

«У нас идет пятый отопительный сезон, а некоторые дома до сих пор не оснащены приборами учета. Думаю, это делается специально, чтобы потом насчитать для граждан по повышенной стоимости тарифы. Власть таким образом демонстрирует полную политическую импотенцию, решения не укладываются в здравый смысл», — возмущается Кучеренко.

Он добавил, что видит только один способ исправить коммунальную ситуацию в Киеве — выйти как во Франции на улицы.

«Нам нужно посмотреть на Францию, — призвал Кучеренко. — Им удалось снизить стоимость бензина на 10%, думаю, мы не хуже сможем. Нужно перестать молчать».

К слову, киевляне уже попытались выразить свое несогласие с новыми расчетами оплаты тарифов на коммунальные услуги. В четверг, 13 декабря, когда стало известно о росте цен, активисты вышли под двери НКРЕП с требованием отменить систему «Роттердам плюс» и снизить стоимость отопления. Однако их требования пока так и остались лозунгами на ватмане.