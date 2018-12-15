Четыре человека погибли при столкновении автобуса и грузовика под Красноярском

Москва, 15 декабря. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще 19 получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как уточняется, авария произошла на 41-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое. Рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Ужур выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania.

В результате ДТП погибли четыре человека: один пассажир автобуса, водитель грузовика, основной и подменный водители автобуса. За медицинской помощью обратились 19 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших – несовершеннолетние.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело пол статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По предварительным данным, причиной аварии стали неправильные действия водителей. В настоящее время ведется проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.