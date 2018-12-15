Скидок на газ для Украины не будет: эксперт оценил шансы на успех переговоров Москвы и Киева

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для проведения следующего раунда обсуждения поставок отечественного газа, который должен пройти в январе.

«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне», — написал он в Twitter.

Марош Шефчович подчеркнул необходимость «положиться на позитивный импульс, созданный в июле», на предыдущем раунде переговоров в Берлине. Он напомнил о том, что тогда участники встречи обсуждали транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года и смогли достичь договоренности о разработке графика дальнейших переговоров.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил шансы на успех переговоров и выразил мнение, что очередной раунд обсуждения не закончится быстро, и никаких договоренностей в январе не будет достигнуто.

«Контракты с Украиной на прокачку российского газа в Европу и соглашение по транзиту — несмотря на то, что Киев говорит, что не пользуется топливом из РФ, но это не так — заканчиваются в декабре следующего года. На Украине в марте должны состояться президентские выборы, а осенью — парламентские. До тех пор, пока в стране не определится окончательная конфигурация власти, никаких контрактов заключать не будут. Есть реальная угроза прекращения контрактов, поставок газа на Украину», — разъяснил он.

Политолог обратил внимание на то, Украина заинтересована в транзите газа из РФ, несмотря на всевозможные провокации, так как именно за счет соглашения с Москвой в Киеве умудряются жить и зарабатывать. В то же время эксперт добавил, что РФ в нынешней политической ситуации может установить строгие условия для нового газового контракта с украинской стороной.

«За счет схемы с обратным реверсом поставок российского газа из Европы живут многие представители элиты в Киеве. Но поскольку украинские власти разорвали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, то мы вправе ставить Киеву максимально жесткие условия по газовому контракту, без всяких скидок, с прямой оплатой. Эти требования должны найти понимание у Европы особенно на фоне появления «Северного потока — 2», ведь Украина использует транзитную трубу в качестве шантажа. Поэтому от Киева нужны гарантии, что власти не будут провоцировать напряженность в вопросе с газом», — резюмировал он.

Напомним, ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что трехсторонние переговоры по газу на уровне министров пройдут во второй половине января после встречи на уровне экспертов.