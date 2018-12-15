Систему видеонаблюдения установили вокруг Байконура

Байконур, 15 декабря. В городе Байконур установили систему видеонаблюдения, включающую 150 видеокамер. Система предназначена контролировать закрытый населенный пункт от незаконного проникновения.

«В городе Байконур создана единая система видеоконтроля, включающая в себя более полутора сотен видеокамер и центр контроля», — сообщил источник РИА Новости.

На предприятии «БайконурСвязьИнформ» сформировали специальный отдел, который осуществляет круглосуточное видеонаблюдение за периметром города, магистральными дорогами и центральной площадью. При обнаружении подозрительных действий сотрудники передают информацию в городские правоохранительные органы.

Видеонаблюдение позволит предотвратить незаконное проникновение в город посторонних лиц, укрепить безопасность на территории Байконура и предотвратить правонарушения. За два месяца тестового режима работы сотрудники центра зафиксировали и предотвратили десять попыток незаконного проникновения и похищения кабеля.

Город Байконур вместе с одноименным космодромом арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Город обнесен бетонной стеной, а въезд в город осуществляется через контрольно-пропускные пункты, однако местами стены сломаны, что позволяет лицам незаконно проникать в город.