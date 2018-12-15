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Заявившему о ненужности продукции СССР украинцу напомнили, как попадают в космос корабли США

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«Корабли США на орбиту поднимаются на советских моторах»: в России ответили украинцу, заявившему о ненужности продукции СССР

Москва, 15 декабря. Украинский эксперт Сергей Запорожский заявил, что продукция СССР никому не нужна. В России попросили вспомнить украинца, благодаря чему по настоящее время летают в космос американские корабли.

Запорожский в эфире Первого канала выступил с критикой в адрес продукции СССР. По его мнению, продукция советских предприятий «никому не нужна». В качестве примеров он привел самолеты и почему-то костюмы.

Ведущая передачи «Время покажет» Екатерина Стриженова пояснила, что речь не о костюмах, а о моторах. А ее коллега Анатолий Кузичев указал на роковую ошибку в суждении украинца. Он напомнил, как попадают в космос корабли США в настоящее время.

«Американские корабли на орбиту поднимаются на советских и российских моторах, чтобы вы знали», — ответил он на пренебрежительное заявление Запорожского.

«Корабли США на орбиту поднимаются на советских моторах»: в России ответили украинцу, заявившему о ненужности продукции СССР

В ответ украинец попытался защитить свою страну, заметив, что на Украине выпускают такую важную вещь, как лыжи. Кузичев пошутил, что украинцы действительно используют их с пользой — чтобы покинуть страну.

«Навостряет их – и бегом из страны», — заметил он.

Напомним, украинская продукция оказалась невостребованной после разрыва экономических связей с Россией в 2014 году. Надежды Киева на европейский рынок не оправдались из-за ограничений квотами Евросоюза. В результате на Украине упало производство во всех отраслях, а Россия за несколько лет нашла альтернативу украинской продукции.

Автор: Катерина Иванова
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