Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Австралия вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля

294
0 Оставить комментарий

Австралия вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля

Москва, 15 декабря. Австралия вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля», — сказал он, выступая в Институте Сиднея.

Моррисон добавил, что в Иерусалиме будут открыты торговые и оборонные представительства Австралии, также Канберра начала поиск места для открытия в городе австралийского посольства. Пока посольство Австралии в Тель-Авиве продолжит работу.

Ранее Иерусалим столицей Израиля признали Гватемала, Чехия, Бразилия, Гондурас и США. Американский президент Дональд Трамп заявил о таком одностороннем решении Вашингтона год назад. Мировое сообщество выступило с резкой критикой такого шага. По мнению политиков, признание Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке.

Иерусалим является камнем преткновения в отношениях Израиля и Палестины. Израильская сторона считает город «единой и неделимой» столицей еврейского государства. Однако Тель-Авив установил контроль над восточными территориями города в результате аннексии. Мир прав Израиля на Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан не признает.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.