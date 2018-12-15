Москва, 15 декабря. Австралия вслед за США признала Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля», — сказал он, выступая в Институте Сиднея.

Моррисон добавил, что в Иерусалиме будут открыты торговые и оборонные представительства Австралии, также Канберра начала поиск места для открытия в городе австралийского посольства. Пока посольство Австралии в Тель-Авиве продолжит работу.

Ранее Иерусалим столицей Израиля признали Гватемала, Чехия, Бразилия, Гондурас и США. Американский президент Дональд Трамп заявил о таком одностороннем решении Вашингтона год назад. Мировое сообщество выступило с резкой критикой такого шага. По мнению политиков, признание Иерусалима столицей Израиля дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке.

Иерусалим является камнем преткновения в отношениях Израиля и Палестины. Израильская сторона считает город «единой и неделимой» столицей еврейского государства. Однако Тель-Авив установил контроль над восточными территориями города в результате аннексии. Мир прав Израиля на Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан не признает.