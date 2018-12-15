Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Корабли ТОФ и ВМС Индии успешно поразили цели на учениях в Бенгальском заливе

36
0 Оставить комментарий

Корабли ТОФ и ВМС Индии успешно поразили цели на учениях в Бенгальском заливе

Москва, 15 декабря. Корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии успешно поразили условные цели на международных учениях «Индра Нэви-2018» в Бенгальском заливе. Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

«Российские и индийские корабли провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели, затем моряки двух стран поразили артиллерией дрейфующую надводную мишень», — уточнил он.

В субботу в ходе противолодочных учений военные отработают встречный морской бой, а также действия против подводной лодки условного противника. В частности, будут применены реактивные глубинные бомбы.

С 13 по 16 декабря в Бенгальском заливе проходят учения «Индра Нэви-2018». В них задействованы Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большой морской танкер «Борис Бутома», а также шесть боевых кораблей и судов ВМС Индии.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.