«Варфоломей совершил ошибку»: константинопольский митрополит заявил, что Украина относится к Русской церкви

Москва, 15 декабря. Митрополит Диоклийский Каллист заявил, что предоставление автокефалии неканоническим структурам на Украине было ошибкой. Он поддержал позицию Московского патриархата в украинском вопросе.

Диоклийский Каллист отметил, что, несмотря на то, что он является митрополитом Вселенского патриархата, позиция Константинополя по украинскому вопросу его не радует.

«При всем уважении к моему патриарху, я должен сказать, что согласен с выраженным Московским патриархатом мнением о том, что Украина относится к Русской церкви», — пояснил он.

В интервью интернет-порталу «Слово Богослова» он подчеркнул, что отмена Константинополем в одностороннем порядке соглашения 1686 года была неразумной. По мнению Диоклийския Каллиста, «Варфоломей совершил ошибку».

«Это исторический факт, что Украина относится к Русской церкви, — констатировал константинопольский митрополит. — Поэтому я считаю, что Вселенский патриарх совершил ошибку, дав автокефалию двум раскольническим епископам — Филарету и Макарию».

При этом он выразил обеспокоенность тем, что Русская православная церковь разорвала связь с Константинополем. Митрополит подчеркнул, что решение вопросов, в частности церковного раскола на Украине, «нужно рассматривать в духе братской любви без какого-либо торможения духовного общения».

Напомним, ранее Константинополь заявил о предоставлении неканонической церковной структуре на Украине автокефалии, поддержав церковный раскол в стране. Однако томос сможет получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, которого выберут на так называемом «объединительном соборе». УПЦ отказалась участвовать в этом мероприятии, после чего украинские власти решили силой заставить священнослужителей УПЦ появиться там.