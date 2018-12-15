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Военный ЛНР погиб при обстреле ВСУ в Донбассе

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Военный ЛНР погиб при обстреле ВСУ в Донбассе

Луганск, 15 декабря. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике пять раз, в результате обстрелов один человек погиб, сообщили в субботу в Народной милиции ЛНР.

Как уточнили в ведомстве, огонь велся по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Золотое-5, Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр. При обстреле ВСУ использовали 20-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Во время обстрела погиб один из бойцов Народной милиции ЛНР. Военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Автор: Василий Котов
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