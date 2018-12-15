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Сильный пожар произошел на рынке в центре Иркутска: ФАН публикует видео

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Сильный пожар произошел на рынке в центре Иркутска: ФАН публикует видео

Иркутск, 15 декабря. Сильный пожар произошел на Знаменском рынке в центре Иркутска. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Пожар произошел утром в субботу. На Знаменском рынке загорелся склад с покрышкам. По словам очевидцев, площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

Пожарным удалось эвакуировать со склада шесть газовых баллонов. По последним данным, пострадавших во время чрезвычайного происшествия нет.

Спасатели ликвидировали огонь около 10.00 часов по местному времени. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Накануне в здании, признанном памятником архитектуры, на улице Володарского в Тюмени произошел пожар. ФАН опубликовал видео инцидента.

Автор: Катерина Иванова
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