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Русская гуманитарная миссия предложила журналистам ООН курсы по работе в горячих точках

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Русская гуманитарная миссия предложила журналистам ООН курсы по работе в горячих точках

Нью-Йорк, 15 декабря. Русская гуманитарная миссия (РГМ) предложила журналистам, которые освещают деятельность ООН, курсы по работе в горячих точка, заявила замгендиректора РГМ Елизавета Макарова.

Во время презентации в ООН Макарова обратила внимание на необходимость повышения безопасности для журналистов, которые работают в горячих точках.

«Мы разработали специальный проект по обучению журналистов безопасной работе, — рассказала представитель Русской гуманитарной миссии. — Для них организуются шестидневные курсы — четыре дня теоретической работы и два дня практической в полевых условиях».

Она добавила, что такие же курсы есть и для волонтеров, которые отправляются в места чрезвычайных ситуаций.

Русская гуманитарная миссия предложила журналистам ООН курсы по работе в горячих точках

Она отметила, что некоммерческая организация Русская гуманитарная миссия доставляет гумпомощи в Йемене и Сирии, а также осуществляет бесплатную юридическую помощь российским НКО и волонтерам.

Автор: Катерина Иванова
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