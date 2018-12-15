Москва, 15 декабря. Пентагон не ответил на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые были переданы главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису несколько дней назад, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в обращениях содержались предложения по ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, также в послании российская сторона выразила обеспокоенность в связи с обстановкой на подконтрольных США территориях в Сирии. В частности, речь шла о нарастании напряженности между курдами и арабами и неразрешенной проблеме лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — констатировал Конашенков.

Он подчеркнул, что отсутствие ответа Пентагона свидетельствует о нежелании США вести аргументированный и профессиональный диалог с Россией.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований в стране. Как ранее подчеркивал МИД РФ, окончательно ликвидировать террористов в САР мешает незаконное присутствие США на 30% сирийской территории.