Москва, 15 декабря. Контрабанда сирийской нефти, которая ведется при фактическом потворстве США, мешает восстановлению экономики САР. Об этом говорится в послании, которое направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил в субботу официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«На перспективах восстановления сирийской экономики негативно сказывается осуществляемая при фактическом потворстве США контрабанда углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил американскому коллеге два послания, они были переданы Мэттису несколько дней назад. В посланиях Шойгу также обратил внимание на ситуацию в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан». Он подчеркнул, что порядка 50 тысяч сирийцев вынуждены выживать в лагере и не могут вернуться в свои дома из-за военной базы США в Ат-Танфе и контролируемых американской стороной боевиков.