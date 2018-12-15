Москва, 15 декабря. Возглавляемая США коалиция в течение полугода не может завершить антитеррористическую операцию в районе сирийского населенного пункта Хаджин, сообщает в субботу Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, две тысячи боевиков удерживают девять населенных пунктов в районе Евфрата. Обеспокоенность в связи с этой ситуацией в своем послании главе Пентагона Джеймсу Мэттису выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пояснил Конашенков.

«Две тысячи боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать 9 населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат», — сказал он.

Конашенков напомнил, что в течение последних месяцев в результате бомбардировок коалиции США в данном районе погибли порядка 1,5 тысячи мирных жителей.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил в Пентагон два обращения, они были переданы Мэттису несколько дней назад, однако американская сторона на послания так и не ответила. Как отметил Конашенков, отсутствие реакции говорит о нежелании США вести конструктивный и профессиональный диалог с Россией.