Минобороны РФ назвало число сирийцев, погибших за последние месяцы от атак коалиции США
Москва, 15 декабря. Примерно полторы тысячи сирийцев погибли от атак международной коалиции под руководством США за несколько месяцев у реки Евфрат в Сирии. Об этом говорится в послании министра обороны РФ Сергея Шойгу, направленном американскому коллеге Джеймсу Мэттису, о чем сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
По словам генерал-майора, Шойгу в своем послании главе Пентагона указал на то, что около 1,5 тыс мирных жителей Сирии погибли от атак коалиции за несколько месяцев у реки Евфрат в населенных пунктах, которые удерживают две тысячи боевиков.
Не менее полутора тысяч мирных жителей погибло в результате бомбардировок возглавляемой США коалиции вдоль восточного берега реки Евфрат, отметил Конашенков.
Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.
1 Организация запрещена на территории РФ.