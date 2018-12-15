Москва, 15 декабря. Примерно полторы тысячи сирийцев погибли от атак международной коалиции под руководством США за несколько месяцев у реки Евфрат в Сирии. Об этом говорится в послании министра обороны РФ Сергея Шойгу, направленном американскому коллеге Джеймсу Мэттису, о чем сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, Шойгу в своем послании главе Пентагона указал на то, что около 1,5 тыс мирных жителей Сирии погибли от атак коалиции за несколько месяцев у реки Евфрат в населенных пунктах, которые удерживают две тысячи боевиков.

Не менее полутора тысяч мирных жителей погибло в результате бомбардировок возглавляемой США коалиции вдоль восточного берега реки Евфрат, отметил Конашенков.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.