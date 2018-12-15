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Шойгу в обращении к Мэттису напомнил о нерешенной проблеме «Эр-Рукбана» — Минобороны РФ

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Шойгу в обращении к Мэттису напомнил о нерешенной проблеме «Эр-Рукбана» — Минобороны РФ

Москва, 15 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису два обращения, они были переданы несколько дней назад, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Особое внимание в послании к американскому коллеге Шойгу обратил на ситуацию в лагере «Эр-Рукбан», где в настоящее время находится порядка 50 тысяч сирийцев.

«В обращении Сергея Шойгу к Джеймсу Мэттису акцентировано внимание на нерешенной проблеме лагеря беженцев «Эр-Рукбан», — подчеркнул Конашенков.

Как он уточнил, Шойгу отметил, что основной преградой для возвращения беженцев «Эр-Рукбана» в свои дома является военная база США в Ат-Танфе и вооруженные группировки, которые контролируются американской стороной. Это также не дает оказать помощь беженцам.

Ранее сообщалось, что ООН может направить еще один гуманитарный конвой в лагерь беженцев «Эр-Рукбан». При этом МИД РФ возложил ответственность за обеспечение безопасности гумконвоя на США. В ведомстве отметили, что американская сторона сохраняет свое военное присутствие на 30% территории САР, это не дает возможности окончательно ликвидировать террористов в Сирии.

Автор: Василий Котов
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