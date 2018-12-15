Москва, 15 декабря. Две тысячи боевиков удерживают девять населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат в Сирии, о чем говорится в послании министра обороны РФ Сергея Шойгу, направленном главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Об этом рассказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Шойгу направил два обращения коллеге из США, в одном из которых он указал на то, что коалиция США уже шесть месяцев не может разгромить террористов в районе населенного пункта Хаджин.

«Две тысячи боевиков, говорится в документе, и сегодня продолжают удерживать 9 населенных пунктов вдоль восточного берега реки Евфрат, где за последние месяцы под бомбардировками возглавляемой США коалиции погибло не менее полутора тысяч мирных жителей», — отметил генерал-майор.

В послании Мэттису Шойгу отметил, что на овладение таким районом требуется не более двух недель исходя из накопленного опыта сирийских правительственных сил.

Напомним, международная коалиция действует на территории САР незаконно, прикрывая свою агрессию по отношению к ближневосточному государству «борьбой с террористами».

Существенный вклад в разгром террористов в Сирии внесла именно Россия, которая проводит операцию против боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1) в этой стране с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада. Сирия была освобождена от ИГ в результате действий Воздушно-космических сил РФ. Сейчас на территории Сирии остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми расправляются правительственные войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.