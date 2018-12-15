Сирия: электростанция на солнечных батареях осветила пять тысяч домов под Дамаском

Москва, 15 декабря. Новая электростанция на солнечных батареях в окрестностях Дамаска обеспечила электроснабжением более пяти тысяч домов, сообщил инженер-разработчик станции Хайсам Бокуш.

Он уточнил, что впервые станция была запущена 40 дней назад.

«Сейчас в сутки мы производим такое количество электроэнергии, что его хватает на освещение более чем пяти тысяч домов», — подчеркнул Бокуш.

Инженер рассказал, что станция состоит из 50 солнечных батарей, в настоящее время 1,25 мегаватт электроэнергии генерируют 4200 солнечных панелей. Бокуш отметил, что проект был достаточно сложным, однако это не помешало реализовать его по очень высоким стандартам.

По словам Бокуша, строительство станции осуществлялось частным инвестором при помощи Минэнерго Сирии. Новая станция позволит сирийским властям ежегодно экономить до 220 тысяч долларов.

В настоящее время Сирия постепенно возвращается к мирной жизни после вооруженного конфликта, который начался в стране в 2011 года. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в САР были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.