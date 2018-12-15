В Израиле вспыхнули протесты «желтых жилетов» | 15 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Цепная реакция: в Израиле вспыхнули протесты «желтых жилетов» Желтый – хит сезона. В пятницу в Тель-Авиве прошла протестная акция «желтых жилетов», полиция задержала 10 человек. Протесты «желтых жилетов» докатились до Израиля — в пятницу в Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против «дороговизны жизни», участие в которой приняли несколько сот человек. Как сообщает государственное радио Израиля, некоторые демонстранты нарушали общественный порядок, набрасывались на полицейских и не подчинялись призывам правоохранителей к спокойствию, после чего органы охраны правопорядка задержали около 10 человек.

Россия и Украина приглашены на переговоры по газу Еврокомиссия пригласила Москву и Киев для участия в следующем раунде трехсторонних переговоров по газу, которые состоятся в январе. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он подчеркнул, что коммерческие организации также будут присутствовать на переговорах, и выразил надежду на сохранение «положительного импульса», заданного в июле. Напомним, предыдущий раунд переговоров по вопросам транзита российского газа в Европу через Украину состоялся летом нынешнего года. Переговоры должны были продолжиться осенью, но этого не произошло.

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи организации проект резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский. По его словам, будущее ДРСМД ставят под угрозу односторонние действия Вашингтона. Предложенный Россией проект призывает разрешать вопросы, относящиеся к выполнению принятых обязательств, при помощи предусмотренных в Договоре механизмов, а также выполнять обязательства по данному соглашению.